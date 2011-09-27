Результати 11-го туру Чемпіонату України з футболу
Наступний тур 1 - 2 жовтня
Харків. 27 вересня. УНІАН. Матчами в понеділок завершився 11-й тур Чемпіонату України з футболу.
Металург - Карпати 2:1 (Сержіо 81, 89 - Мілошевич 3)
Таврія - Іллічівець 3:2 (Калініченко 14, Гігіадзе 41, Назаренко 45 - Федотов 43, Віценець 49)
Таврія увійшла до групи команд (Арсенал, Ворскла, Кривбас), які з 17 очками розташувалися слідом за лідерською трійкою. Щоправда, на великій відстані: до Металіста - 8 очок, до Динамо і Шахтаря - 10.
Раніше зіграли ...
Зоря - Чорноморець 0:2 (Бурдужан 4, Ковальчук 41)
Олександрія - Кривбас 1:1 (Салхі 75 - Бабатунде 12)
Оболонь - Арсенал 0:1 (Лампі 12)
Ворскла - Волинь 3:1 (Безус 39 пен., Дитина 45, Громов 77 - Майкон 43)
Металіст - Дніпро 1:0 (Тайсон 87)
Динамо - Шахтар 0:0
Наступний тур першості відбудеться 1 -2 жовтня.