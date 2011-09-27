В Україні не існує великих проблем у підготовці до Євро-2012 – Платіні

Харків. 27 вересня. УНІАН. В Україні не існує великих проблем у підготовці до Євро-2012.

Про це під час брифінгу в Харкові заявив Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про ступінь готовності країни до фінальної частини чемпіонату Євро-2012.

«Україна майже закінчила, майже готова», - сказав М.ПЛАТІНІ, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, які найбільшв враження він отримав у ході інспектування Львова, Донецька та Харкова та як оцінює підшготовку України до Євро-2012 в цілому.

М.ПЛАТІНІН зазначив, що в Україні ще залишається певна кількість організаційних питань, які потрібно вирішити в майбутньому. Зокрема він вказав на незавершеність деяких інфраструктурних об’єктів, невирішені візові та митні питання.

«Великих проблем уже не існує в Україні. У нас є дуже багато маленьких завдань, які потрібно вирішити. УЄФА має допомогти Польщі та Україні організувати таке змагання. Наприклад, у Львові ще не закінчено покриття стадіону, і його відкриття передбачається через місяць. У Донецьку не закінчена злітно-посадкова смуга. Завтра я проінспектують стадіон «Олімпійський», і мені здається, що там покриття теж ще не готове. Також ми повинні розглянути митні та візові питання, що стосуються прибуття людей на чемпіонат Євро-2012», - сказав М.ПЛАТІНІ.

При цьому він висловив упевненість у тому, що до початку Євро-2012 всі зазначені питання будуть вирішені.

«Ми можемо вирішити все це дуже легко. Два роки тому під питанням було проведення Євро, ще рік тому передбачалося організувати змагання тільки в двох містах, а сьогодні у нас 4 міста і вся підготовка буде закінчена. Тільки на це потрібен час», - сказав Президент УЄФА.

Я повідомляв УНІАН, 26 – 27 вересня в Україні перебуває офіційна делегація УЄФА на чолі з її Президентом Мішелем ПЛАТІНІ. Учора, 26 вересня, М.ПЛАТІНІ проінспектував готовність до Євро-2012 приймаючі міста Львів, Донецьк та Харків. Сьогодні він відвідає Київ. Очікується, що М.ПЛАТІНІ зустрінеться за Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.