Президента УЄФА влаштовує кількість волонтерів на Євро-2012

Харків. 27 вересня. УНІАН. Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ задоволений кількістю залучених волонтерів, які працюватимуть в Україні під час фінальної частини Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу в Харкові, відповідаючи на питання про ступінь готовності персоналу в Україні до Євро-2012.

«Я більш-менш задоволений кількістю волонтерів. Я хотів би перед усіма сьогодні подякувати їм за те, що вони долучилися. Якщо волонтерів немає, дуже важко організувати Євро», - сказав М.ПЛАТІНІ.

Як повідомляв УНІАН, увечері в понеділок, 26 вересня, Харків відвідала делегація УЄФА на чолі з її Президентом Мішелем ПЛАТІНІ. Одразу після прибуття М.ПЛАТІНІ взяв участь в урочистій церемонії відкриття VIP-терміналу Міжнародного аеропорту «Харків». Під музику гімну Об`єднаної Європи М.ПЛАТІНІ перерізав символічну «червону стрічку». Після цього Президент УЄФА відвідав новий пасажирський термінал, споруджений до Євро-2012.