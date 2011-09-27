Платіні пообіцяв передати Януковичу листа від харківських журналістів

Харків. 27 вересня. УНІАН. Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ сьогодні передасть Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ листа від харківських журналістів про проблеми виходу в ефір місцевих опозиційних телеканалів.

Як передає кореспондент УНІАН, М.ПЛАТІНІ пообіцяв зробити це після того, як у понеділок на брифінгу в Харкові журналіст агентства теленовин АТН поскаржився на проблеми і вручив йому листа з проханням особисто передати главі української держави.

«Як ви ставитеся до того, - запитав журналіст, - що у Харкові - місті, яке прийматиме Євро-2012, зараз активно йде наступ на свободу слова та інші права людини, конкретно -від телеефіру відключені всі телеканали в Харкові, які дозволяли собі критикувати місцеву владу… Ви сказали, що у вас завтра обід з Президентом України, і якщо ви дозволите, я вам вручу листа від журналістів, і, можливо, задасте йому це запитання».

«Моя відповідь така: я завтра віддам листа Президенту. Я вибачаюсь, але у себе вдома у Швейцарії я не дивлюся харківські телеканали. Я дуже за права людини, ми дуже багато робимо у соціальній сфері у всьому світі, але ми не можемо все робити. Але завтра я віддам листа Президенту», - сказав М.ПЛАТІНІ.

Президент УЄФА перед цим повідомив, що у вівторок, 27 вересня, у Києві він матиме зустріч з В.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Завтра я відвідаю Олімпійський стадіон у Києві. Потім у нас буде нарада з українською владою і національною асоціацією, потім я пообідаю з Президентом України, щоб поговорити про деталі», - сказав М.ПЛАТІНІ.

Я повідомляв УНІАН, 26 - 27 вересня в Україні перебуває офіційна делегація УЄФА на чолі з її Президентом Мішелем ПЛАТІНІ. Учора, 26 вересня, М.ПЛАТІНІ проінспектував готовність до Євро-2012 приймаючі міста Львів, Донецьк та Харків. Сьогодні він відвідає Київ.