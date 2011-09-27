У Харкові розпочалися Дні Америки

Харків. 27 вересня. УНІАН. У Харкові з 26 по 29 вересня проходитимуть Дні Америки.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Харківської облради, заходи проводяться з метою розвитку і зміцнення співробітництва між Харковом та Сполученими штатами Америки.

З цього приводу Харків відвідає, зокрема, Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон ТЕФФТ.

Програмою Днів Америки передбачений ряд заходів. У Харківській муніципальній галереї проводиться фотовиставка «Мистецтво науки: космічна мозаїка телескопа Хаббл», у Харківській державній науковій бібліотеці ім. Короленка відбудеться відкриття нового комп`ютерного центру за проектом LEAP «Інтернет для читачів публічних бібліотек», у кіноконцертному залі «Україна» можна відвідати концерти латиноамериканського джазу у виконанні оркестру Віллі МАРТІНЕСА.

Крім того, у Національному університеті «Харківський політехнічний інститут» буде проведено День американської освіти, під час якого Посол США Д.ТЕФФТ відкриє «Ярмарку освіти». Усі зацікавлені матимуть змогу отримати інформацію про можливість навчання у США за програмами «Фулбрайт», «Маскі» і «FLEX».

В рамках візиту Д.ТЕФФТА запланована його зустріч із головою Харківської облдержадміністрації Михайлом ДОБКІНИМ, головою Харківської облради Сергієм ЧЕРНОВИМ та Харківським міським головою Геннадієм КЕРНЕСОМ. У ході зустрічі сторони обговорять стан соціально-економічного розвитку Харківської області та можливості налагодження співпраці з регіонами США.