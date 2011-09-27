Польща, як і Україна, завершує підготовку об’єктів до Євро-2012 – Каллен

Харків. 27 вересня. УНІАН. Польща завершує підготовку інфраструктурних об’єктів до Євро-2012.

Про це, коментуючи у Харкові кореспондентові УНІАН ступінь підготовки до Євро-2012 доріг, стадіонів, готелів та аеропортів у Польщі, сказав операційний Директор турніру УЄФА Євро-2012 Мартін КАЛЛЕН.

«У Польщі ще також не все готове, але вони майже закінчили цю частину роботи. Ситуація там дуже схожа на українську», - відзначив М.КАЛЛЕН.

Він наголосив, що роботи з підготовки Польщі до Євро-2012 знаходяться на завершальному етапі.

Як повідомляв УНІАН, 26-27 вересня в Україні перебуває офіційна делегація УЄФА на чолі з М.ПЛАТІНІ. Учора, 26 вересня, М.ПЛАТІНІ проінспектував готовність до Євро-2012 приймаючі міста Львів, Донецьк та Харків. Сьогодні він відвідає Київ.

За словами директора турніру, керівник Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО, М.ПЛАТІНІ оглядає приймаючі міста: Львів, Донецьк, Харків і Київ. У ході візиту він проінспектує в кожному місті «основні об’єкти Євро-2012 – стадіон і аеропорт». Крім цього, під час візиту М.ПЛАТІНІ до України буде проведена нарада, на якій буде оголошений «комплекс питань, які ще потрібно вирішити». «Це давно запланований візит для того, щоб переконатися у прогресі, який досягла України в плані підготовки до Євро. Окрім того, буде проведена так звана субнаглядова рада, тобто українські учасники, члени цієї ради спільно з президентом ПЛАТІНІ оголосять увесь комплекс питань, які ще потрібно вирішити», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.