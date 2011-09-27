Країна гостро потребує програми імпортозаміщення - Сапронов

Харків. 27 вересня. УНІАН. Незважаючи на те, що експорт сільськогосподарської продукції з України переважає імпорт, країна гостро потребує програми імпортозаміщення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, таку точку зору висловив заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

«Необхідно виключити імпорт тих продуктів, які ми самостійно можемо виробляти. Це, в першу чергу, овочі. Але мало просто виростити їх, необхідно забезпечити інфраструктурою виробника, аби він міг ці овочі зберегти в нормальних умовах, а потім продати», - вважає Ю.САПРОНОВ.

Він підкреслив, що в Харківській області області досягнуто домовленості з інвесторами щодо будівництва великого тепличного комплексу, і вже восени наступного року Харківщина отримає перший урожай з цих теплиць. Для забезпечення умов зберігання планується побудувати овочесховище місткістю 25 тис. т.

«Ці заходи, разом з використанням у сільському господарстві сучасних технологій і застосуванням нової техніки, будуть сприяти розвитку внутрішнього виробництва АПК в регіоні», - сказав Ю.САПРОНОВ.