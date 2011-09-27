У Харкові відбудеться V з’їзд трансплантологів України

Харків. 27 вересня. УНІАН. На базі Харківського національного медичного університету 5-7 жовтня відбудеться V з’їзд трансплантологів України.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Харківському національному медичному університеті, з’їзд організовано Міністерством охорони здоров’я України, Національною академією медичних наук України, Харківським національним медичним університетом, Національним інститутом хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова, Координаційним центром трасплантації органів, тканин і клітин МОЗ України та Асоціацією трансплантологів України.

Під час заходу будуть розглядатися питання нормативно-правового забезпечення та організації трансплантологічної служби України, клінічної трансплантації органів, тканин, клітин, експериментальної трансплантації, штучних органів та біоімплантів.

У рамках з’їзду 6 жовтня в НДІ Дерматології в Харкові буде відкрито меморіальну дошку Ю.Вороному – автору першої у світі клінічної трансплантації нирки та презентовано книгу «Ю.Ю. Вороний – піонер вітчизняної трансплантологїї (матеріали, документи, фотографії)».