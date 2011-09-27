Київ знайшов для Харківського метро 50 млн. грн.
Триває спорудження станції «Перемога»
Харків. 27 вересня. УНІАН. Харків отримав із державного бюджету України перші 50 млн. грн. на продовження будівництва метрополітену.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, гроші вже знаходяться на рахунках дирекції з будівництва харківського метро.
Як повідомляв УНІАН, у середині серпня прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ підписав розпорядження про виділення 101,4 млн. грн. на будівництво метро в Харкові. За даними прес-служби ОДА, гроші будуть використані на будівництво нової станції «Перемога».
Довідка УНІАН. «Перемога» - майбутня 30-та станція Харківського метрополітену, яка зараз будується. Станція буде розташована на Олексіївській лінії метро, відразу за станцією «Олексіївська» і стане кінцевою цієї лінії. Біля станції розташований Олексіївський ринок, трамвайна лінія по проспекту Перемоги та розворотне коло тролейбусів.
Харківський метрополітен другий за кількістю станцій і довжині ліній в Україні. Перевозить на рік до 282 млн. пасажирів. Метрополітен введений в експлуатацію 23 серпня 1975 р. Загальна довжина ліній становить близько 35,6 км. Нині харківське метро налічує 29 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-заводській, Салтівській та Олексіївській.