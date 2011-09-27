Чернова включено до Колегії Мінрегіонбуду

Харків. 27 вересня. УНІАН. Голову Харківської обласної ради Сергія ЧЕРНОВА включено до складу Колегії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облради.

Крім міністра Мінрегіонбуду – голови Колегії Анатолія БЛИЗНЮКА, до складу Колегії увійшли його заступники, голова Комітету Верховної ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Володимир РИБАК, президент Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, керівники профільних відомств та облдержадміністрацій, голови обласних рад, мери міст, представники профспілок, громадських об’єднань.

Згідно з положенням, Колегія Міністерства є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання Міністерством своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності Мінрегіону.



Колегія Міністерства обговорює і приймає рішення щодо вироблення рекомендацій з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування, будівництва, а також житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, архітектурно-будівельного контролю. Колегія розглядає пропозиції щодо сприяння узгодженню діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у відповідних сферах; розширення міжнародного співробітництва у будівництві та житлово-комунальному господарстві, залучення міжнародної технічної допомоги тощо.