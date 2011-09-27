США інвестували в 2011 р. в Харківську область 45 млн. дол.

Харків. 27 вересня. УНІАН. Обсяг прямих інвестицій США в Харківську область в 2011 році становлять близько 45 млн. долл.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у пресс-лужбе Харківської обласної ради, ці цифри пролунали під час зустрічі голови облради Сергія ЧЕРНОВА, губернатора Михайла ДОБКІНА та мера Харкова Геннадія КЕРНЕСА з Повноважним і Надзвичайним Послом США Джоном ТЕФФТОМ.

У ході зустрічі сторони обговорили реалії та перспективи двосторонньої співпраці, стан соціально-економічного розвитку Харківської області, можливості налагодження міжрегіональної співпраці з регіонами США.

Зокрема, за період із січня по липень 2011 р. зовнішньоторговельний обіг Харківської області зі США становив 51 млн. 58 тис. дол. і збільшився на 18,9% порівняно з відповідним періодом 2010 р. Експортні постачання становили 4 млн. 146 тис. дол. і зменшилися на 25,8%.

Серед найбільших підприємств-експортерів були названі: ТОВ «Амкріс» (сцинтилятори), ЗАТ завод «Южкабель» (мідні профілі), ТОВ «Вестрон» (інформаційне устаткування), АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика» (кондитерські вироби), ТОВ «Укрзалізниця» (частини вагонів).

Імпортні постачання становли 46 млн. 912 тис. дол. і збільшилися на 25,7% порівняно з відповідним періодом 2010 р. Серед найбільших підприємств-імпортерів були: ТОВ «ТД «Надія» (полівінілхлорид), ЗАТ «Філіпп Моріс Україна» (матеріали для виробництва тютюнових виробів), ТОВ Корал + (продукти харчування), АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика» (какао-порошок).

Станом на 1 липня 2011 р. обсяг прямих іноземних інвестицій із США в Харківську область становив 44 млн. 683 тис. дол, вкладених у 86 підприємств.