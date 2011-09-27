Харківська облрада відкрита до співпраці з громадськими рухами краю - Чернов

Харків. 27 вересня. УНІАН. Харківька обласна рада була і залишається відкритою до співпраці з громадськими організаціями краю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, про це заявив голова обласної ради Сергій ЧЕРНОВ сьогодні на відкритті форуму «Громадське життя Харківщини за 20 років незалежності України».

Вітаючи учасників форуму, С.ЧЕРНОВ підкреслив значимість внеску Харківщини у формування та розвиток громадянського суспільства в Україні.

«Харківщина була завжди була в центрі українського відродження. Харків став першою столицею УРСР, ми також добре пам`ятаємо сплеск громадянської активності на зорі незалежності. І сьогодні харків`яни значною мірою представлені серед політиків, науковців, діячів культури, які визначають майбутнє нашої держави. Без сумніву, Харківщина є одним із джерел формування громадянського суспільства в Україні», - сказав С.ЧЕРНОВ.

«За 20 років незалежності, - додав голова облради, - виросло нове покоління молодих людей, які народилися в нову епоху і вже поступово включаються в громадське життя Харківщини, роблячи свій внесок у розвиток краю»

За словами С.ЧЕРНОВА завданням є «зберігати усі надбання й особливий дух, яким завжди виділялося громадське життя Харківщини, і передати його тим, хто прийде за нами. В цьому я вбачаю головну місію сьогоднішнього форуму»

Він запевнив, що запевнив, що Харківська облрада тісно співпрацює і відкрита для подальшої співпраці з громадськими рухами краю».