На Харківщині внаслідок пожеж загинуло троє людей
08:38, 06 жовтня 2011Харьків
0 0
Горять приватні будинки
Харків. 6 жовтня. УНІАН. Учора в селі Черкаський Бішкин Зміївського району Харківської області внаслідок пожежі в одному з приватних будинків загинуло двоє осіб.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управління МНС України в Харківській області, пожежу в оселі на вулиці Миру помітили жителі сусідніх будинків.
У будинку були виявлені тіла господаря, чоловіка 1956 р.н., та його знайомого, чоловіка 1952 р.н.
Також 5 жовтня сталася пожежа в дачному будинку на території кооперативу «Веселка», що в селі Таранівка Зміївського району. Вогнем було знищено дерев’яну будівлю площею 15 м2. При огляді місця події було виявлено тіло чоловіка 1952 р.н.
Причини обох пожеж наразі встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter