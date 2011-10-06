На Харківщині внаслідок пожеж загинуло троє людей

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Учора в селі Черкаський Бішкин Зміївського району Харківської області внаслідок пожежі в одному з приватних будинків загинуло двоє осіб.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управління МНС України в Харківській області, пожежу в оселі на вулиці Миру помітили жителі сусідніх будинків.

У будинку були виявлені тіла господаря, чоловіка 1956 р.н., та його знайомого, чоловіка 1952 р.н.

Також 5 жовтня сталася пожежа в дачному будинку на території кооперативу «Веселка», що в селі Таранівка Зміївського району. Вогнем було знищено дерев’яну будівлю площею 15 м2. При огляді місця події було виявлено тіло чоловіка 1952 р.н.

Причини обох пожеж наразі встановлюються.