У Харкові засудили двох екс-міліціонерів

Харків. 6 жовтня. УНІАН. У Харкові за перевищення службових повноважень засуджено двох колишніх працівників міліцейського спецпідрозділу з охорони громадського порядку.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на виконувача обов’язків начальника управління підтримання державного обвинувачення прокуратури області Тетяну СОТНИКОВУ.

За її даними, на початку грудня 2008 р. ці охоронці, знаходячись на чергуванні в одному із супермаркетів Харкова, біля каси затримали громадянина та звинуватили його у крадіжці товару та в порушення вимог Закону України «Про міліцію».

Екс-правоохоронці, виходячи за межі наданих їм прав і повноважень, нанесли затриманому легкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження, утримували його із застосуванням наручників. Після затримання потерпілого було госпіталізовано до лікарні.

Фрунзенський районний суд приговорив 28-річного та 34-річного екс-міліціонерів відповідно до 3 та 3,5 років позбавлення волі за ч.2 ст. 365 Кримінального кодексу України.