Активіст «Оновлення країни» заявляє, що влада Харкова і міліці зірвали «антитабачну» акцію

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Представник громадської ініціативи «Оновлення країни» Дмитро ПИЛИПЕЦЬ подав скаргу в прокуратуру Харківської області за фактом незаконного перешкоджання співробітниками Харківської міської ради та співробітниками міліції проведенню вчорашньої акції проти міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Оновлення країни».



Д.ПИЛИПЕЦЬ підкреслює, що «право громадян вільно збиратись і висловлювати власні думки, в тому числі й ті, що не подобаються владі – закріплено Конституцією України і може бути обмежено тільки судом».

За його словами, перешкоджаючи провести акцію, влада Харкова та співробітники міліції вчергове продемонстрували своє ставлення до Основного Закону, ставлення до самих харків’ян, нехтування їх думкою.

«Звичайно, жодних ілюзій щодо «принципової позиції» прокуратури при розгляді цієї скарги в мене немає, але ми наразі намагаємось використати всі легальні методи в боротьбі з цією бандою. Коли цей арсенал буде вичерпано – будуть задіяні інші засоби народного впливу», - прокоментував вчорашні події представник «Оновлення країни».

Д.ПИЛИПЕЦЬ просить прокуратуру «провести перевірку за фактом незаконного перешкоджання співробітниками Харківської міської ради та співробітниками міліції проведенню громадянами акції, а також надати правову оцінку вчорашньому інциденту та притягнути до відповідальності винних посадових осіб».

Як повідомлялося, вчора, 5 жовтня, активісти громадської ініціативи «Оновлення країни» планували провести перфоманс, під час якого студенти та відомі «історичні постаті» мали б «винести вирок міністру ТАБАЧНИКУ за брехню, переписування історії України, ксенофобські книжки та інше». Проте коли учасники заходу зібрались біля пам’ятнику Т.Г.Шевченку для проведення акції, до них підійшли співробітники міліції та заявили, що акція незаконна, і в разі її проведення учасників буде притягнуто до адміністративної відповідальності. На зауваження, що про акцію, згідно з чинним законодавством, повідомлено Харківську міськраду, міліціонери не відреагували, стверджують в «Оновленні країни».