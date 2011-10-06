Парк Горького відкриють влітку 2012 року

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького у Харкові після оновлення планується відкрити 1 червня 2012 року.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував губернатор Михайло ДОБКІН.

«Оновлений парк ім. Горького планується відкрити 1 червня 2012 року», - сказав голова облдержадміністрації.

«За допомогою італійських фахівців, які побудували більше 30 парків у світі, - додав губернатор, - ми створимо єдиний подібний парк відпочинку і розваг для дітей в Україні, і, можливо, на території всього колишнього СРСР. У ньому будуть розміщені сучасні атракціони. Частина обладнання замовлена в Італії, інша - у Швейцарії».