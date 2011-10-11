Посол Чехії мріє, аби збірна його країни виступила на «Металісті»

Харків. 11 жовтня. УНІАН. Посол Чеської Республіки в Україні Іван ПОЧУХ висловив сподівання, що збірна Чехії зіграє під час Євро-2012 на стадіоні «Металіст».

Про це дипломат сказав 10 жовтня у Харкові після відвідування головної спортивної арени міста, яка готується до прийому континентальної першості з футболу 2012 року.

Посол високо оцінив стадіон «Металіст», який, на його думку, може слугувати взірцем для створення подібних футбольних арен.

«Харків - місто, яке організовує чемпіонат Євро-2012. Ми вже бачили стадіон «Металіст», і, я гадаю, що в Чеській Республіці теж повинен з`явитися такий стадіон. У наший країні найбільші стадіони вміщають до 25 тисяч уболівальників. Я сподіваюся, що наша команда зіграє в Харкові на вашому прекрасному стадіоні», - сказав І.ПОЧУХ.

Як повідомлялося, 10 жовтня І.ПОЧУХ взяв участь у Міжнародному семінарі з питань реформування державного управління на місцевому та регіональному рівнях за участю голови Представництва ЄС в Україні.

Довідка УНІАН, стадіон «Металіст» до Євро-2012 (38,6 тис. глядацьких місць) урочисто відкрито 5 грудня 2009 р. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції бізнесмена Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH та ФК «Металіст), 70 % - бюджетні кошти. Загальна сума запланованих в реконструкцію стадіону інвестицій - 95,3 млн. дол. На сьогодні фактично вкладено 92,1 млн. дол. (О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ - 28,8 млн. дол. (100%), дербюджет, 43,4 млн. дол. (100%) місцеві бюджети - 20 млн. дол. (80%).

На знімку: стадіон «Металіст».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА