У Харкові після повернення зі США затриманий тренер «Дружби-78» Єрьомін

Харків. 25 липня. УНІАН. Сьогодні у Харкові затриманий тренер хокейного клубу «Дружба-78» Володимир ЄРЬОМІН, який 23 липня повернувся з командою в Україну зі Сполучених штатів Америки, де вона брала участь у міжнародному турнірі «One Hockey» у Філадельфії.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН член батьківського комітету «Дружби-78» Олег ВОЛОБУЄВ.

«Сьогодні затриманий тренер «Дружби-78» Володимир ЄРЬОМІН, який повернувся з Америки. Його вивезли з приміщення спортшколи машиною», - сказав О.ВОЛОБУЄВ.

За словами О.ВОЛОБУЄВА, зі слів судових виконавців присутні при затриманні зрозуміли, що В.ЄРЬОМІНА взято під варту за порушення підписки про невиїзд, оскільки він проходить по кримінальній справі, порушеній раніше стосовно кількох трененрів «Дружби-78».

«Ми зрозуміли, що суддя постановив змінити В.ЄРЬОМІНУ запобіжний захід на утримання під вартою», - сказав О.ВОЛОБУЄВ. «Але ми знаємо й те, - зазначив О.ВОЛОБУЄВ, - що задовго до від’їзду на змагання у США В.ЄРЬОМІН повідомляв відповідні інстанції про необхідність виїхати з командою на давно запланований турнір».

За словами О.ВОЛОБУЄВА, затримання В.ЄРЬОМІНА може бути пов’язане із заявою батьків хокеїстів «Дружби-78 про те, що вони змушені будуть просити своїм дітям притулку у США «у зв’язку з утисками».

Як повідомляв УНІАН, 11 липня батьки вихованців харківського хокейного клубу-школи «Дружба-78» оприлюднили відкритий лист до громадськості, у якому заявили, що вимушені звернутися до Посольства США в Україні з проханням надати притулок своїм дітям у цій країні.

Звернутися з таким листом, заявили батьки, їх змусила кризова ситуація, що склалася навколо «Дружби-78» впродовж останніх років. Батьки називають численні, як вони вважають, порушення з боку керівництва школи, зокрема, самовільне будівництво нецільових приміщень, необгрунтоване використання бюджетних коштів, гоніння і незаконні звільнення з роботи керівника і головного тренера «Дружби-78» І.ПРАВІЛОВА і декількох наставників, порушення проти них кримінальної справи.

Автори листа відзначають, що їхні звернення в органи влади, зокрема, до міського голови Харкова Михайла ДОБКІНА, щодо «всіх перерахованих фактів» були проігноровані.

Довідка УНІАН. Хокейний клуб-школа «Дружба-78» під керівництвом І.ПРАВІЛОВА є неодноразовим чемпіоном України і переможцем багатьох міжнародних турнірів. Деякі вихованці «Дружби-78», зокрема, Дайнюс ЗУБРУС, виступають за різні клуби НХЛ у США і Канаді. Кілька років тому у хокейному середовищі виник конфлікт у зв`язку із забороною колишньому капітану «Дружби-78» Єлизаветі РЯБКІНІЙ і нападаючій команди Вікторії МИКОЛЕНКО брати участь у чоловічих чемпіонатах України. Восени 2005 року близько 20 юних вихованців «Дружби-78», зокрема Є.РЯБКІНА і В.МИКОЛЕНКО, виїхали з України для продовження навчання в приватних коледжах США.