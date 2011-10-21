Результати 3-го туру групового раунду Ліги Європи
Металіст 3 листопада приймає Мальме
Харків. 21 жовтня. УНІАН. Завершився 3-й тур групового раунду Ліги Європи УЄФА.
Три українські клуби, що виступають на цьому етапі турніру: Ворскла (група B), Динамо (група E) і Металіст (група G) різною мірою потішили вболівальників.
Полтавчани не змогли забити, але й не пропустили. Кияни аж до кінця гри були близькі до того, щоб продовжити нічийну серію, але 90 +4 хвилина принесла гол Дениса Гармаш - 1:0. Металіст у Швеції - взагалі драматургія - перший пропустив, зрівняв, отримав вилучення на 37-й хвилині і, граючи годину вдесятьох, тричі забив Мальме - 1:4.
У четвертому турі - 3 листопада - всі суперники зустрінуться знову, але вже помінявшись полями. Ворскла вдома продовжить спробу зламати Стандард і вийти з низу таблиці. Динамо має на виїзді довести свою мінімальну перевагу Бешикташу. Металіст у Харкові вийде на поле в ранзі лідера групи: його основні суперники АЗ і Аустрія нейтралізували один одного 2:2.
Група A
Тоттенхем - Рубін 1:0
ПАОК - Шемрок Роверс 2:1
Після трьох ігор: Тоттенхем - 7 очок, ПАОК - 5, Рубін - 4, Шемрок Роверс - 0
Наступні матчі 3 листопада: Рубін - Тоттенхем, Шемрок Роверс - ПАОК
Група B
Ганновер - Копенгаген 2:2
Стандард - Ворскла 0:0
Після трьох ігор: Ганновер - 5 очок, Стандард - 5, Копенгаген - 4, Ворскла - 1
Наступні матчі 3 листопада: Копенгаген - Ганновер, Ворскла - Стандард
Група C
Хапоель - ПСВ 0:1
Рапід - Легія 0:1
Після трьох ігор: ПСВ - 9 очок, Легія - 6, Рапід - 3, Хапоель - 0
Наступні матчі 3 листопада: ПСВ - Хапоель, Рапід - Легія
Група D
Спортинг - Васлуй 2:0
Цюріх - Лаціо 1:1
Після трьох ігор: Спортінг - 9 очок, Васлуй - 2, Цюріх - 2, Лаціо - 2
Наступні матчі 3 листопада: Васлуй - Спортинг, Лаціо - Цюрих
Група E
Динамо - Бешикташ 1:0
Сток Сіті - Маккабі 3:0
Після трьох ігор: Сток Сіті - 7 очок, Динамо - 5, Бешикташ - 3, Маккабі - 1
Наступні матчі 3 листопада: Бешикташ - Динамо, Маккабі - Сток Сіті
Група F
Слован - ПСЖ 0:0
Атлетик - Зальцбург 2:2
Після трьох ігор: Атлетік - 7 очок, Зальцбург - 4, ПСЖ - 4, Слован - 1
Наступні матчі 3 листопада: Зальцбург - Атлетик, ПСЖ - Слован
Група G
Мальме - Металіст 1:4
АЗ - Аустрія 2:2
Після трьох ігор: Металіст - 7 очок, АЗ - 5, Аустрія - 5, Мальме - 0
Наступні матчі 3 листопада: Металіст - Мальме, Аустрія - АЗ
Група H
Брюгге - Бірмінгем 1:2
Марібор - Брага 1:1
Після трьох ігор: Брюгге - 6 очок, Бірмінгем - 6, Брага - 4, Марібор - 1
Наступні матчі 3 листопада: Бірмінгем - Брюгге, Брага - Марібор
Група I
Ренн - Селтік 1:1
Удінезе - Атлетіко 2:0
Після трьох ігор: Удінезе - 7 очок, Атлетіко - 4, Селтік - 2, Ренн - 2
Наступні матчі 3 листопада: Атлетіко - Удінезе, Селтік - Ренн
Група J
АЕК Ларнака - Шальке 0:5
Маккабі - Стяуа 5:0
Після трьох ігор: Шальке - 7 очок, Маккабі - 6, Стяуа - 2, АЕК - 1
Наступні матчі 3 листопада: Шальке - АЕК, Стяуа - Маккабі
Група K
Вісла - Фулхем 1:0
Оденсе - Твенте 1:4
Після трьох ігор: Твенте - 7 очок, Фулхем - 4, Оденсе - 3, Вісла - 3
Наступні матчі 3 листопада: Твенте - Оденсе, Фулхем - Вісла
Група L
Локомотив - АЕК 3:1
Штурм - Андерлехт 0:2
Після трьох ігор: Андерлехт - 9 очок, Локомотив - 6, Штурм - 3, АЕК - 0
Наступні матчі 3 листопада: Андерлехт - Штурм, АЕК - Локомотив