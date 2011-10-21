МВС знає місцезнаходження одного з головних підозрюваних у справі Климентьєва

Харків. 21 жовтня. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ встановило місцезнаходження одного з головних підозрюваних у причетності до зникнення головного редактора газети «Новий стиль» (Харків) Василя Климентьєва.

Про це повідомив начальник Головного слідчого управління МВС Василь Фаринник, передають Українські новини.

«Нам відомо, на території якої країни він перебуває», - сказав Фаринник.

Однак країну начальник Головного слідчого управління МВС назвати відмовився в інтересах слідства.

Як повідомляло агентство, раніше міліція заявила про готовність осіб, підозрюваних у причетності до зникнення Климентьєва, співпрацювати зі слідством у цій справі.

Головний редактор «Нового стилю» зник 11 серпня 2010 року, і місце його перебування досі невідомо.

У березні міліція оголосила в розшук 2 підозрюваних у причетності до його зникнення.

Зокрема, міліція розшукує 32-річного Дмитра Уварова, що є жителем Первомайського Харківської області, а також 34-річного харків`янина, колишнього міліціонера Андрія Козара.

Зазначені особи перебували на той момент у міжнародному розшуку.