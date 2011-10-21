Цього року Харківщина веде торгівлю із 103 країнами світу

Харків. 21 жовтня. УНІАН. Протягом 2011 року підприємства та організації Харківської області вели торгівлю з 103 країнами світу.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував заступник губернатора Валентин ДУЛУБ під час наради «Налагодження ефективної взаємодії між Міністерством закордонних справ України та Харківською ОДА щодо пошуку шляхів розширення географії збуту продукції підприємств Харківської області» за участю представників МЗС.

«Харківська область підтримує стійкі зв`язки з багатьма країнами світу. Продукція регіону відома далеко за межами України. Так, з початку 2011 року підприємства та організації Харківської області експортували продукцію до 103 країн світу, імпортні товари надійшли до підприємств також зі 103 країн», – сказав В.ДУЛУБ.

За його словами, експортні поставки становили 1181,1 млн. дол., що на 32,8% більше, ніж за аналогічний період 2010 року, імпортні надходження зросли на 29,1% і становили 1425,3 млн. дол.

Також спостерігається динаміка зростання обсягів експорту товарів до країн СНД, обсягів експорту до інших країн та імпортних надходжень. У січні – серпні 2011р. до країн СНД експортовано 75% усіх товарів, до інших країн – 25%. Експорт товарів до країн СНД з початку 2011 року становить 885,9 млн. дол., до інших країн світу – 295,2 млн. дол.

Імпортні надходження становлятть 630,6 млн. дол. та 794,7 млн. дол. відповідно.

Основними ринками збуту товарів області були країни СНД, Азії та Європи. Найбільші обсяги експортних поставок здійснювалися до Російської Федерації, Казахстану, Білорусі, Молдови, Грузії, Польщі, Туреччини, Узбекистану, Індії, Єгипту, Азербайджану. Імпортні надходження – з Російської Федерації, Китаю, Німеччини, Білорусі, США, Польщі, Індії, Італії, Туреччини.