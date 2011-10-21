Харківщина збільшила обсяги виробництва промпродукції на 10,3%

Харків. 21 жовтня. УНІАН. За підсумками 9 місяців 2011 року обсяги виробництва промислової продукції в Харківській області виросли на 10,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облгосадіміністрациі, про це поінформував заступник губернатора Валентин ДУЛУБ в ході наради

«Налагодження ефективної взаємодії між Міністерством закордонних справ України і Харківською ОДА щодо пошуку шляхів розширення географії збуту продукції підприємств Харківської області» за участю представників МЗС.

На думку В.ДУЛУБА, на сьогоднішній день це гарний показник.

Він зазначив, що Харківська область - один з найбільших промислових центрів України, на території якого функціонують великі машинобудівні та металообробні заводи, а також підприємства енергетичного машинобудування та електротехнічної промисловості: ВАТ «Турбоатом», ДП завод «Електроважмаш», Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, ДНПП «Об`єднання Комунар», ПуАО «Харківський тракторний завод», ДП «Завод ім. Малишева» та інші.

За даними В.ДУЛУБА, обсяги реалізації промислової продукції з початку 2011 року склали 35,9 млрд. грн., з яких 9,3 млрд. грн. (25,8%), - виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів; 7,0 млрд. грн. (19,6%) - машинобудування; 7,3 млрд. грн. (20,3%) - виробництво і розподіл електроенергії, газу, води.

У машинобудуванні приріст промислової продукції відноснодев`яти місяців минулого року склав 17,9%. Досягнуте зростання випуску продукції у виробництвах: машин і устаткування для сільського і лісового господарства в 2 рази, в хімічній і нафтохімічній промисловості випуск продукції проти попереднього місяця збільшився на 21,2%, проти січня - вересня 2010 року - на 6,4%.