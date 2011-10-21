Погода в суботу

Харків. 21 жовтня. УНІАН. У субботу, 22 жовтня, по Україні вночі - до 2° морозу, вдень - 11° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра переважно без опадів, лише в центральних областях, карпатському регіоні та на півночі Лівобережжя пройде невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 1-6° тепла, на узбережжі Чорного моря - до 10°, в західних та північних областях - від 2° морозу до 3° тепла; вдень - 6-11° тепла, в південній частині

По Київській області хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6-11°.

По Києву хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 1-3° тепла, вдень - 7-9° тепла.