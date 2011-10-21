Маркевич розповів, за що поплатився Металіст

Харків. 21 жовтня. УНІАН. Головний тренер Металіста Мирон Маркевич прокоментував матч його команди в груповому турнірі Ліги Європи зі шведським Мальме.

- Початок був досить непростим для нас. Ми пропустили гол, і перші 15 хвилин нічого не виходило. Після голу команда прокинулася і почала грати, як може. Після видалення, звичайно, було відчуття того, що футболісти ще більше налаштувалися на гру і вчасно забили другий гол. Здається, що виграли легко, але матч був дуже важким.

Чи не вважаєте ви, що команда десь себе берегла на матч із Шахтарем, адже рівень Мальме невисокий?

Я не думаю, що хтось беріг себе для Шахтаря. Сьогодні у нас був важливий матч у Лізі Європи, і про наступний ніхто ще не думав. Команда, виходячи на поле, думала, що виграє - за це і поплатилися.

Як ви оцінюєте гру Крістальдо, враховуючи забитий ним гол і потім отриману червону картку?

Він забив важливий гол, по-перше. По-друге, по молодості забув, що він на полі і його поглинули емоції.

Чи бачите ви проблему в тому, що в кожному матчі Ліги Європи ми пропускаємо першими?

Ця «традиція» вже нездорова. У трьох матчах першими пропускали, але, слава Богу, що з АЗ зрівняли, у Аустрії і сьогодні виграли. Ви правильно підмітили, нам треба бути дуже уважними.

Не може бути такого, що після трьох турів групового етапу у хлопців опустяться руки, і вже не буде максимального настрою?

Ні, боротьба буде до останнього туру. У першу чергу, треба боротися за перше місце. Аустрія сьогодні зіграла внічию, і у них теж шанси з`явилися. Уся боротьба попереду.

Команда отримує жовті картки майже у кожному матчі...

У нас молода команда. Багато футболістів з Аргентини й Бразилії, вони дуже емоційні і по молодості отримують картки на рівному місці.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА