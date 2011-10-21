Маркевич розповів, за що поплатився Металіст

15:14, 21 жовтня 2011
Харьків
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«Вся боротьба попереду»

Харків. 21 жовтня. УНІАН. Головний тренер Металіста Мирон Маркевич прокоментував матч його команди в груповому турнірі Ліги Європи зі шведським Мальме.

- Початок був досить непростим для нас. Ми пропустили гол, і перші 15 хвилин нічого не виходило. Після голу команда прокинулася і почала грати, як може. Після видалення, звичайно, було відчуття того, що футболісти ще більше налаштувалися на гру і вчасно забили другий гол. Здається, що виграли легко, але матч був дуже важким.

Головний тренер ФК Металіст Мирон Маркевич

Чи не вважаєте ви, що команда десь себе берегла на матч із Шахтарем, адже рівень Мальме невисокий?

Я не думаю, що хтось беріг себе для Шахтаря. Сьогодні у нас був важливий матч у Лізі Європи, і про наступний ніхто ще не думав. Команда, виходячи на поле, думала, що виграє - за це і поплатилися.

Як ви оцінюєте гру Крістальдо, враховуючи забитий ним гол і потім отриману червону картку?

Він забив важливий гол, по-перше. По-друге, по молодості забув, що він на полі і його поглинули емоції.

Чи бачите ви проблему в тому, що в кожному матчі Ліги Європи ми пропускаємо першими?

Ця «традиція» вже нездорова. У трьох матчах першими пропускали, але, слава Богу, що з АЗ зрівняли, у Аустрії і сьогодні виграли. Ви правильно підмітили, нам треба бути дуже уважними.

Не може бути такого, що після трьох турів групового етапу у хлопців опустяться руки, і вже не буде максимального настрою?

Ні, боротьба буде до останнього туру. У першу чергу, треба боротися за перше місце. Аустрія сьогодні зіграла внічию, і у них теж шанси з`явилися. Уся боротьба попереду.

Команда отримує жовті картки майже у кожному матчі...

У нас молода команда. Багато футболістів з Аргентини й Бразилії, вони дуже емоційні і по молодості отримують картки на рівному місці.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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