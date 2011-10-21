Рікард Норлінг: супротивник дав нам бій

Харків. 21 жовтня. УНІАН. Рікард Норлінг, головний тренер шведського клубу Мальме, назвав Металіст дуже гарною командою, яка піднесла його підопічним добрий урок.

Про це він сказав на прес-конференції, коментуючи гру Мальме – Металіст у 3-му раунді групового турнірі Ліги Європи, що відбулася у Швеції.

- Спочатку картина вимальовувалася досить непогана, - сказав Норлінг. - Стартували добре, грали, як потрібно, навіть вигравали. Але супротивник дав нам бій. Якщо переглянути останні п`ятнадцять хвилин першого тайму, то можна помітити цілу низку невдач: наші гравці втрачали контроль над м`ячем, брали неправильні рішення, і суперники це використали. Зазвичай максимальна кількість подібних помилок - 2-3, тут же припустилися близько шести. Друга половина гри розпочиналася добре, але той кутовий виявився занадто непростим. Наші гравці погано зіграли в цьому епізоді. Не хочу сказати, що шкодую про заміну, але, можливо, ми не дуже вгадали. Команда-супротивник виявилася дуже гарною, це був добрий урок для нас. Попереду ще три матчі, і з усіх них ми постараємося винести уроки.

Як ви оцінюєте суперника?

Металіст набагато сильніший і в цілому, і за індивідуальними якостями окремих гравців.

Які у вашої команди подальші плани в Лізі Європи?

Ми будемо старатися. Звичайно, шансів пройти далі мало, але пробувати треба.

Якби у вас була така можливість, кого з футболістів Металіста ви взяли б у свою команду?

У нас в команді дуже багато гарних футболістів, які, на жаль, сьогодні не показали все, на що здатні. Але капітана команди, Хав`єра, я би взяв до себе.