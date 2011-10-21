Металіст увійшов до ТОП-50 кращих команд Європи

Харків. 21 жовтня. УНІАН. У клубному рейтингу УЄФА після матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи відбулися деякі зміни. Так, харківський Металіст піднявся на дві сходинки вище порівняно з попередньою редакцією рейтингу і вперше увійшов до ТОП-50 кращих команд Європи.

Київське Динамо, обігравши Бешикташ, піднялося на одну сходинку вгору і тепер займає 29-е місце. Ворскла, відстоявши нічию в Льєжі, залишилася на 124-й позиції.

Кращим українським клубом залишається Шахтар – «гірники» посідають 11-й рядок рейтингу. На відстані витягнутої руки від донецької команди знаходиться Ліон, але в спину дихає Мілан, який набрав на три бали більше від Шахтаря в цьому сезоні.

Порту не пропустив вперед Інтер і перебуває на сьомій позиції. Зеніт не зміг обігнати Севілью і Рому, які в єврокубках вже не беруть участь. Ривок з 83-ї на 79-у позицію здійснив кіпрський АПОЕЛ. Зазначимо, що після закінчення минулого сезону кіпріоти перебували на 125-му місці рейтингу.

Лідером нинішнього сезону є Реал, який набрав дев`ять з дев`яти можливих очок в групі Ліги чемпіонів. Першу сходинку загального рейтингу, як і раніше, займає Манчестер Юнайтед, повідомляє Терикон.

Клубний рейтинг УЄФА:

1. Манчестер Юнайтед (Англія) - 135,457;

2. Барселона (Іспанія) - 133,894;

3. Челсі (Англія) - 113,457;

4. Баварія (Німеччина) - 110,203;

5. Арсенал (Англія) - 102,457;

6. Реал (Іспанія) - 96,894 ...

11. Шахтар (Україна) - 81,426;

29. Динамо (Україна) - 59,426;

50. Металіст (Україна) - 38,926;

115. Дніпро (Україна) - 13,426

124. Ворскла (Україна) - 11,926;

125. Карпати (Україна) - 11,926.

Нагадаємо, у четвер, 20 жовтня, у третьому турі групового раунду Ліги Європи київське Динамо на своєму полі вирвало перемогу у стамбульського Бешикташа - 1:0, а Металіст вдесятьох розгромив шведський Мальме - 1:4.

На знімку: президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський серед уболівальників на трибуні стадіону ім. Лобановського під час матчу Прем’єр-Ліги з київським Динамо, Київ, 21 листопада 2010 року (архів).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА