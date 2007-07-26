Азаров не хоче бачити губернаторів на екранах телевізорів і чути їхніх заяв

Київ. 26 липня. УНІАН. Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ обурений заявами співробітників Секретаріату Президента і губернаторів про роботу уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на розширеному засіданні колегії Державної податкової адміністрації України, присвяченому підбиттю підсумків роботи податкової служби за перше півріччя.

За словами М.АЗАРОВА, говорити, що політична криза не позначається на зборі податків і дотриманні платіжної дисципліни, - «це значить нічого не розуміти в цьому, значить на біле говорити чорне». Зокрема, М.АЗАРОВ обурений тим, що, не чекаючи офіційного оголошення початку виборчої кампанії, посадовці, зокрема Секретаріату Президента, виступають у ЗМІ з різними заявами.

«Якісь заступники глави Секретаріату Президента, якісь начальники підрозділів Секретаріату Президента, губернатори в нас стали виступати з якимись непродуманими заявами. Все це, безумовно, впливає на економічну ситуацію й на економічну стабільність. Їм би треба було рот на замок і займатися тією справою, якою вони повинні займатися за своїми службовими обов’язками. Вони не політичні фігури й не політичні діячі… З екранів телевізорів не сходять», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Коментуючи заяви політиків, М.АЗАРОВ підкреслив, що податковий тиск уряд не збільшує. «Ви фахівці, ми що, збільшили хоча б на півпроцента ставку якогось податку?», - сказав М.АЗАРОВ, звертаючись до податківців.