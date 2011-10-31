Результати матчів 15-го туру Чемпіонату України з футболу

У понеділок ще дві гри

Харків. 31 жовтня. УНІАН. У неділю пройшли матчі 15-го туру Чемпіонату України з футболу Арсенал – Кривбас 2:0 (Одібе 28, Ковпак 61) Карпати - Дніпро 0:2 (Калініч 3, Кравченко 82) Таврія - Динамо 0:0 Зоря - Волинь 0:2 (Майкон 66, Бута 95) Раніше зіграли: Металіст - Ворскла 2:2 (Клейтон 18, Соса 37 - Безус 70, Оберемко 89) Олександрія - Шахтар 2:3 (Старенький 24, Сидоренко 37 - Дентіньо 5, Вілліан 13, Тейшейра 34) Тур завершать у понеділок: 17.00. Оболонь (5) - Чорноморець (14) 19.15. Металург (19) - Іллічівець (15)

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