Результати матчів 15-го туру Чемпіонату України з футболу
00:07, 31 жовтня 2011Харьків
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У понеділок ще дві гри
Харків. 31 жовтня. УНІАН. У неділю пройшли матчі 15-го туру Чемпіонату України з футболу
Арсенал – Кривбас 2:0 (Одібе 28, Ковпак 61)
Карпати - Дніпро 0:2 (Калініч 3, Кравченко 82)
Таврія - Динамо 0:0
Зоря - Волинь 0:2 (Майкон 66, Бута 95)
Раніше зіграли:
Металіст - Ворскла 2:2 (Клейтон 18, Соса 37 - Безус 70, Оберемко 89)
Олександрія - Шахтар 2:3 (Старенький 24, Сидоренко 37 - Дентіньо 5, Вілліан 13, Тейшейра 34)
Тур завершать у понеділок:
17.00. Оболонь (5) - Чорноморець (14)
19.15. Металург (19) - Іллічівець (15)
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