Результати матчів 15-го туру Чемпіонату України з футболу

00:07, 31 жовтня 2011
Харьків
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У понеділок ще дві гри

Харків. 31 жовтня. УНІАН. У неділю пройшли матчі 15-го туру Чемпіонату України з футболу

Арсенал – Кривбас 2:0 (Одібе 28, Ковпак 61)

Карпати  - Дніпро 0:2 (Калініч 3, Кравченко 82)

Таврія  - Динамо 0:0

Зоря - Волинь 0:2 (Майкон 66, Бута 95)

Раніше зіграли:

Металіст - Ворскла 2:2 (Клейтон 18, Соса 37 - Безус 70, Оберемко 89)

Олександрія - Шахтар 2:3 (Старенький 24, Сидоренко 37 - Дентіньо 5, Вілліан 13, Тейшейра 34)

Тур завершать у понеділок:

17.00. Оболонь (5) - Чорноморець (14)

19.15. Металург (19) - Іллічівець (15)

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