В обласній дитячій лікарні №1 новий керівник

Харків. 8 листопада. УНІАН. На посаду головного лікаря обласної клінічної дитячої лікарні №1 призначена Оксана ПІОНТКОВСЬКА.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, розпорядження про це підписав губернатор Михайло ДОБКІН.

Нового керівника колективу лікарні представив заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА.

Як зазначив заступник губернатора, обласна дитяча лікарня №1 має стати провідною лікувальною установою для дітей в регіоні.

«Першочергові завдання в роботі лікарні – оснащення портативним апаратом ультразвукової діагностики для того, щоб можна було проводити виїзні обстеження в районах області дітей з метою виявлення вроджених патологій серця, а також придбання реанімобіля», - сказав І.ШУРМА.