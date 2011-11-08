Гравці Металіста йдуть у гості до студентів-каразінців

Харків. 8 листопада. УНІАН. Сьогодні в Харківському національному університеті ім. Василя Каразіна відбудеться зустріч студентів з гравцями футбольного клубу «Металіст».

Як повідомили кореспондента УНІАН у Центрі зв’зків з громадськістю та пресою університету, спілкування футболістів зі студентською молоддю розпочнеться о 18.00 і проходитиме в аудиторії Велика хімічна головного корпусу (пл. Свободи, 4, правий бік, 10-й поверх).

На зустрічі будуть присутні генеральний директор ФК «Металіст» Сергій ВОЛИК, воротар Олександр ГОРЯЇНОВ, футболісти ЕДМАР,ХАВ`ЄР, ректор університету Віль БАКІРОВ.

Кожен бажаючий, зазначили в ЦЗГ, матиме змогу поспілкуватися з представниками команди, сфотографуватися та отримати автографи.

На знімку:гравці «Металіста» у матчі Ліги Європи зі шведським «Мальме».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА