Маркевич про гру з Динамо: нічого нового, треба було забивати

Харків. 8 листопада. УНІАН. Головний тренер «Металіста» Мирон Маркевич важає, що у грі з київським «Динамо» його команда мала суттєву перевагу, але не змогла скористалася з цього.

Про це він сказав на прес-конференції після матчу 16-го туру національної першості в Харкові, який завершився перемогою киян з рахунком 2:1.

- Звичайно, неприємно програвати такі матчі. Повна перевага... Такі голи, правда... У Ідейе виконавська майстерність була на високому рівні, але нашим захисникам не можна так давати забивати. Все інше ви все бачили. Гра проходила практично на одній половині. Треба забивати, маючи таку перевагу - треба було її реалізовувати. Нічого нового, напевно, я вам не скажу, ви й самі все бачили.

Фол Шевченка на Торсіглєрі тягнув на картку?

Треба подивитися запис. Я не бачив, чесно вам скажу. Виходячи з цього щось говорити недоречно.

Сьогодні ми вас уперше побачили в технічній зоні лише після того, як Металіст забив гол. З чим це пов`язано?

Всі емоції були всередині. Я не бажав би нікому переживати такі емоції. Але така у мене робота. А те, що я не ходив по технічній зоні, нічого не означає - нервів я багато сьогодні втратив...

Команда провела важкий відрізок із сімома суперниками... Чим будете заповнювати паузу?

Будуть тренування. Ми постараємося добре підготуватися. Зіграємо з «Ростовом», а потім зіграємо товариський матч з командою з другої чи першої ліги. Головне, щоб погода дозволила нам нормально підготуватися.

На знімку: Мирон Маркевич під час гри Металіста зі шведським Мальме 3 листопада у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА