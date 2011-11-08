В ОБСЄ хочуть бачити в ефірі опозиційні телеканали Харкова

Харків. 8 листопада. УНІАН. В ОБСЄ сподіваються на відновлення плюралізму ринку телемовлення на Харківщині та в обласному центрі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це заявив на засіданні міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання в Україні законодавства про свободу слова та захист прав журналістів спеціаліст із моніторингу та дослідження Бюро представництва ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Ілля ДОГЕЛЬ, говорячи про ситуацію, що склалася довкола телеканалу АТН у Харкові.

«Сподіваємося, результатом нашої спільної роботи стане те, що плюралізм ринку телемовлення у Харкові та області буде відновлено», – сказав І.ДОГЕЛЬ.

Він зазначив, що раніше у своїй заяві представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня МІЯТОВИЧ закликала владу України сприяти «відновленню плюралізму» телерадіомовлення у Харківській області. Вона при цьому нагадала, що одним із основних зобов’язань України в рамках ОБСЄ є забезпечення плюралізму та різноманіття як висловлюваних у ЗМІ думок, так і безпосередньо власників ЗМІ.

За повідомленням прес-служби, І.ДОГЕЛЬ також заявив, що «Д.МІЯТОВИЧ висловила задоволення, що Президент України особисто слідкує за ситуацією навколо АТН та доручив Кабінету міністрів і Генпрокуратурі провести відповідну перевірку».

У цьому контексті він подякував Адміністрації президента і його прес-секретарю Дарині ЧЕПАК за запрошення взяти участь у розгляді цього питання на засіданні міжвідомчої робочої групи. І.ДОГЕЛЬ також додав, що керівник представництва Бюро ОБСЄ «висловила принципову готовність» брати участь у подальшій роботі групи.

Під час обговорення ситуації, що склалася у Харкові, висловилися й учасники конфлікту. Зокрема, директор ТОВ «Телерадіокомпанія «Фора» Віктор МОЗГОВИЙ повідомив присутнім, що мовлення телекомпанії буде відновлено протягом листопада. «Мовлення буде відновлене цього місяця в технологічному, юридичному і господарському плані», – цитує В.МОЗГОВОГО прес-служба глави держави. За його словами, тестове включення попередньо заплановане на середину листопада.

Учасники засідання підкреслили важливість вирішення конфліктної ситуації в Харкові у конструктивному руслі.

Як повідомляв УНІАН, у вересні представники харківських телеканалів А/ТВК і «Фора та телекомпанії АТН, заявили, що місцева влада Харкова проводить зачистку інформаційного простору шляхом відключення від ефіру незалежних телеканалів.

За словами керівника телеканалів АТН Олега ЮХТИ, офіційні причини відключення цих каналів від ефіру різні – від проблем із санепідемстанцією до рішення провайдера розірвати угоду про надання послуг. Він висловив думку, що реально за всіма цими подіями стоять вищі посадові особи місцевих органів влади. За інформацією О.ЮХТИ, від співпраці з каналами також відмовилися чотири оператори місцевих телекомунікаційних мереж, з яким ці ЗМІ готові були укласти відповідні угоди.

У свою чергу Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС неодноразово відкидав звинувачення в причетності до припинення мовлення телеканалів «Фора», «А/ТВК» та телекомпанії АТН.

АТН звернувся з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. У листі колектив телекомпанії заявив, що влада Харкова знищує незалежні ЗМІ.

Після цього В.ЯНУКОВИЧ доручив Генпрокуратурі розібратися з цією проблемою.

У свою чергу заступник генерального прокурора Віктор ЗАНФІРОВ після вивчення ситуації довкола телекомпанії АТН заявив, що відключення від ефіру відбулося через неврегульовані проблеми із санітарно-епідеміологічною службою Харкова.