Тендером по бюджету, або Найбільше пограбування у Харкові

Харківський міськвиконком і низка комунальних підприємств Харкова допустили порушення тендерних процедур при здійсненні державних закупівель на суму понад 300 млн. грн. Таку приголомшливу заяву зробило керівництво Тендерної палати України за результатами перевірки держзакупівель Харківського міськвиконкому і комунальних підприємств у другій половині 2006 - першій половині 2007 року.

Обнародуючи підсумки перевірки, віце-президент ТПУ Микола Товстановський зазначив, що фахівці Палати перевірили матеріали з проведення тендерних процедур Харківським міськвиконкомом на суму майже 0,5 млрд. грн., з яких торги на 0,3 млрд. грн. були проведені з грубим порушенням законодавства про держзакупівлі.

Повідомлено також, що порушення були виявлені при проведенні тендерних процедур безпосередньо Харківським міськвиконкомом на суму 5 млн. грн., департаментом житлово-комунального господарства і енергетики Харківського міськвиконкому на 47 млн. грн., КП «Харківські теплові мережі» на 93,5 млн. грн., «Харківським метрополітеном» на 45,5 млн. грн. тощо.

За словами віце-президента ТПУ, до найбільш поширених порушень законодавства з боку місцевої влади і підпорядкованих їй комунальних підприємств відносяться такі, як: допущення до участі зв`язаних осіб (юридичних осіб з єдиним засновником або споріднених компаній), укладання договорів на інших умовах, ніж визначалося тендерною документацією, допущення попередньої оплати, а також приховування інформації про реальний стан держзакупівель.

«Більшість порушень, допущених Харківською міськрадою і підпорядкованими їй підприємствами, носять системний характер, що свідчить про недостатність вжиття заходів з боку керівництва по всій вертикалі влади. Ці факти можуть свідчити про змову і дії, які підпадають під Кримінальний кодекс. Ситуація дуже темна», - зазначив М.Товстановський.

Всі ці матеріали перевірки керівництво має намір передати в правоохоронні органи, а також в органи прокуратури.

За інформацією М. Товстановського ТПУ вже оскаржила у судовому порядку 12 тендерних процедур, проведених структурними підрозділами Харківського міськвиконкому і підпорядкованими йому комунальними підприємствами.

Попри ці гучні звинувачення, на сьогодні ще не пролунало офіційних коментарів з боку влади Харкова. Поки що харків’яни побачили поодинокі публікації в місцевій пресі, яка скопіювала повідомлення столичних видань.

Агентство теленовин (АТН) стверджує, що «прокоментувати звинувачення Тендерної палати на свою адресу керівники міста відмовилися – мер Михайло Добкін, який вийшов сьогодні (30 липня – ред.) з відпустки, часу для інтерв’ю не знайшов». Секретар міськради Геннадій Кернес, передає АТН, «по телефону заявив, що рекомендує Тендерній палаті всі претензії формулювати через суд».

Харків’янам залишається самим поміркувати над заявами. Поки що на їхній пам’яті - численні повідомлення про факти зловживань і корупції місцевих чиновників, висловлені в основному з вуст опозиційних політиків, а подекуди - правоохоронними органами. На що міська влада відповідала приблизно так – «брехня».

Водночас, з`являються коментарі аналітиків щодо можливих наслідків сканалу. Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький вважає, що зловживання влади Харкова у процесі державних закупівель можуть остаточно підірвати рейтиг Партії регіонів на Харківщині.

Коментуючи висновки Тендерної палати України про факти нецільового використання коштів харківською міською владою та реакцію самої влади, політолог зазначає, що вказані факти зловживань можуть стати останнім аргументом, який позбавить Партію регіонів того рейтингу впливовості та популярності, який вона мала в Харківській області з часів Євгена Кушнарьова.

«Про факти зловживання міською владою стосовно бюджету уже протягом тривалого часу говорять представники опозиційних фракцій у міськраді, і навіть наводять досить переконливі аргументи. Однак сьогодні рівень звинувачень набагато серйозніший. Зазвичай після таких висновків Тендерної палати відповідні органи зобов’язані провести слідчі дії по основних фігурантах. У контексті дострокових парламентських виборів, а також беручи до уваги факт керівництва мером Добкіним міським штабом Партії регіонів, можна стверджувати, що висновки Тендерної палати моментально відіб’ються на місцевому рейтингу Партії регіонів, раз уже її представляють там фігуранти корупційного скандалу» - сказав О.Голобуцький.

Політолог вважає, що поява висновків Тендерної палати та офіційна заява М.Добкіна про включення його до виборчого списку Партії регіонів є взаємопов’язаними фактами.

«Факт відходу Добкіна у парламент та озвучення цих планів напередодні висновків Тендерної палати може також свідчити про те, що ситуація може закінчитися не просто публічною перепалкою між владою і опозицією, але й порушенням кримінальної справи щодо міських чиновників».