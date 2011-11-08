Харківський аеропорт тимчасово призупиняє кілька міжнародних рейсів

Харків. 8 листопада. УНІАН. Харківський аеропорт тимчасово призупинить кілька міжнародних авіарейсів у звязку з реконструкцією аеродромного комплексу, зокрема зі скороченням старої злітно-посадкової смуги.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові, це повязане з початком чергового етапу реконструкції аеродромного комплексу Міжнародного аеропорту «Харків», який розпочинається 9 листопада.

У період до 21 листопада в аеропорту проводитимуться планові роботи зі скорочення довжини існуючої («старої») злітно-посадкової смуги (ЗПС) з 2000 до 1500 м. Вони необхідні згідно з технологічними вимогами зі спорудження нової ЗПС. Як повідомлялося раніше, її довжина становитиме 2500 м, що дозволить без обмежень приймати у Харкові повітряні судна типу Boeing 737 і Airbus 320, тим самим забезпечувати максимально комфортні умови для пасажирів і компаній-авіаперевізників.

За інформацією прес-служби, через проведення вказаних робіт на період 9 - 25 листопада 2011 р. буде призупинено три регулярні рейсів (Стамбул, Дубаї, Шарджа), які будуть відновлені відразу після введення в експлуатацію нової ЗПС. Керівництво аеропорту приносить вибачення за тимчасові незручності.

Довідка УНАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Масштабний проект стартував 1 квітня 2008 р, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція МА «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в проект становить $107,2 млн. (аеровокзальний комплекс і прилегла території). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспеччерської вежі) - $191,3 млн.

На знімку: роботи з реконструкції аеродромного комплексу Харківського аеропорту до Євро-2012 (архів).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА