Сьомін: це найважливіша на сьогодні перемога

Харків. 8 листопада. УНІАН. Головний тренер київського «Динамо» Юрій Сьомін вважає, що перемога над «Металістом» стала найважливішим за останннній час здобутком для його клубу.

Про це він сказав на прес-конференції за підсумками матчу 16-го туру України з футболу, у якому «Металіст» приймав «Динамо» на своєму полі.

- Ми дуже раді сьогоднішній перемозі. Ми багато ігор грали більш барвистих, більш привабливих, але виграли одну з найважливіших за останній час - сьогоднішню. У нас був вкрай ослаблений склад, і фізичний стан на сьогоднішній момент у зв`язку з цими втратами, на мій погляд, був гіршим ніж у «Металіста». Ми перемогли - це дуже важливо.

Як ви вважаєте, в чемпіонаті Росії за поштовх Шевченко - Торсігльєрі - було б вилучення?

Яке може бути видалення, коли гравець явно провокував Шевченка? Чиста провокація! Упав, ніби його вбили. Шевченко ж навіть не доторкнувся до нього руками. А якщо й доторкнувся, то такий здоровий бугай завалився, ніби вже травму отримав. Це нонсенс взагалі. Він повинен був отримати жовту картку взагалі, номер шість... Чиста провокація проти Шевченка! Я не знаю, за що Андрієві дали жовту. Ви бачили у Шевченка коліно, по якому його вдарили?

Очікувався Хачеріді, а вийшов Алмейда? Чим це можна пояснити?

У нас стільки травмованих, що мені дуже складно їх порахувати. Михалика немає, Хачеріді не міг грати з першої хвилини, Гусєв не міг, Мілевський дискваліфікований, Ярмоленко дискваліфікований, Гармаш з напівтравмою грав. Звідси з`явився Алмейда. В принципі, і замін у нас не було.

Яку збірну ви б очолили?

Я не хочу ніяку збірну очолювати. Радий роботі в «Динамо».

Червоні мали бути сьогодні?

Думаю, що ні. Жодної червоної. Я гадаю, ще й жовтих було багато дуже.

Прес-служба ФК «Металіст»

На знімку: нападник «Динамо» Андрій Шевченко і голкіпер харків`ян Олександр Горяїнов після атаки на ворота «Металіста» (архів).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА