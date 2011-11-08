У Гусарівці безробітний ховав на подвір'ї 40 кілограмів марихуани

14:17, 08 листопада 2011
Харьків
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Постачав також у Донецьку область

Харків. 8 листопада. УНІАН. У селі Гусарівка Барвінківського району Харківської області у 43-річного безробітного місцевого мешканця правоохоронці вилучили 40 кг марихуани.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, чоловік зберігав наркотики у схованці на території власного двору.

Встановлено, що він зберігав наркотик з метою збуту та збував його мешканцям Харківської та Донецької областей.

Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Підозрюваного затримано. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

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