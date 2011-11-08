Влада і чорнобильські та афганські організації домовилися про співпрацю

Харків. 8 листопада. УНІАН. Сьогодні у Харкові підписано Меморандум про взаємодію та співробітництво між Харківською облдержадміністрацією та Харківською обласною організацією Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, Меморандум підписали голова губернатор Михайло ДОБКІН та голова обласної організації «Союз Чорнобиль України» Анатолій ВІННИК.

Сьогодні також М.ДОБКІН та голова Харківської обласної спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) Володимир РИЖКОВ підписали Меморандум про взаємодію і співробітництво між облдержадміністрацією та Харківською обласною спілкою ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів).