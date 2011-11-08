Завтра на сході обіцяють мокрий сніг з дощем

Харків. 8 листопада. УНІАН. На середу, 9 листопада, синоптики прогнозують майже по всій території України, у тому числі й у Києві, сніг із дощем. Про це повідомляє «Корреспондент» із посиланням на Гідрометцентр України.

Зокрема, 9 листопада в Києві хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вранці і вдень місцями невеликий мокрий сніг із дощем, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, вдень – 4-6 градусів вище нуля.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі – від 1 морозу до 4 градусів тепла, вдень – 5-12 градусів вище нуля.

У Карпатах без опадів, температура вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень - 2-7 градусів тепла.

На півночі України хмарно з проясненнями, місцями невеликий мокрий сніг із дощем, вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі від «мінус» 1 до «плюс» 4 градусів, вдень – «плюс» 2-7.

У центрі України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ із мокрим снігом, вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від «мінус» 1 до «плюс» 4 градусів, вдень – «плюс» 2-7.

На сході України хмарно з проясненнями, мокрий сніг із дощем, вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від «мінус» 5 градусів до 0 градусів, вдень «мінус» 2 - «плюс» 3.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг із дощем, вдень невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від «мінус» 1 до «плюс» 4 градусів, вдень – «плюс» 4-9.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг із дощем, вдень дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від «мінус» 1 до «плюс» 4 градусів, вдень – «плюс» 4-10.