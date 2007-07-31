Концерн «АВЕК» звинувачує владу Харкова у тиску на бізнес-структури Фельдмана

Київ. 31 липня. УНІАН. Харківська влада за допомогою структур МВС здійснює тиск на бізнес-структури, які належать членові БЮТ Олександру ФЕЛЬДМАНУ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Концерну «АВЕК».

Зокрема, минулого тижня МВС почало масштабну перевірку сплати ринкового збору рядом торгових центрів, які належать концерну «АВЕК». У прес-службі відзначили, що в перевірці бере участь близько 200 міліціонерів, а також представники контрольних служб міста.

«Враховуючи, що торгові підприємства Концерну «АВЕК» є платниками близько 80% всього ринкового збору в місті, то інакше, як політично мотивованими, подібні перевірки напередодні виборів назвати не можна», – йдеться в повідомленні. За інформацією прес-служби, більш як 60 харківських ринків платять місту 23 млн. грн. ринкового збору, з яких 18 млн. грн. надходить від п`яти торгових центрів Концерну «АВЕК».

Метою таких перевірок, на думку прес-служби, є тиск на О.ФЕЛЬДМАНА – почесного президента Концерну «АВЕК і Ко» і керівника обласного виборчого штабу БЮТ.

Прес-служба відзначає, що тиск на бізнес-структури А.ФЕЛЬДМАНА є також частиною кампанії місцевої влади Харкова з переділу власності в процесі підготовки до «ЄВРО-2012». «Влада міста затіває масштабний «корупційний чемпіонат», і використовує національну футбольну ідею «ЄВРО-2012» з метою особистого збагачення», – заявляє прес-служба.