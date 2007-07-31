Карасьов не сумнівається, що Президент видасть ще один указ про проведення 30 вересня дострокових виборів

Київ. 31 липня. УНІАН. Директор Інституту глобальних стратегій, харків’янин Вадим КАРАСЬОВ не сумнівається, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО видасть ще один указ про проведення дострокових виборів народних депутатів, щоб витримати 60-денний строк проведення виборчої кампанії.

Таку думку він висловив сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН.

“Тут без варіантів”, - сказав В.КАРАСЬОВ, відповідаючи на запитання про імовірність видання такого документу.

За його словами, оприлюднення указу відбудеться у будь-якому випадку, навіть якщо ЦВК остаточно не вирішить питання щодо “обнулення” списків “Нашої України”. “Буде рішення ЦВК - указ тут не буде зайвим. Не буде рішення ЦВК, то тим паче указ буде необхідний для того, щоб дати офіційний старт кампанії”, - сказав він.

В.КАРАСЬОВ наголосив, що цей указ буде “контрольним”. “Знаєте, є контрольний постріл, а тут контрольний указ”, - додав він. При цьому, за його словами, четвертий указ Президента завершить політичну кризу, що була спричинена попередніми указами про розпуск ВР та проведення дострокових виборів. “При цьому цей указ дасть старт офіційній кампанії”, - сказав він.

В той же час, за словами В.КАРАСЬОВА, новий указ глави держави буде, скоріше за все, технологічним, символічним, психологічним та організаційним. “Указ буде своєрідною планкою, від якої будуть відштовхуватися всі учасники передвиборчого забігу”, - вважає В.КАРАСЬОВ.

Довідка УНІАН. Згідно зі статтею 77 Конституції України, позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Останній указ про проведення 30 вересня позачергових виборів Президент підписав 5 червня.