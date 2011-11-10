Зняття мораторію на продаж землі позбавить українських селян роботи – Катеринчук

Харків. 10 листопада. УНІАН. Зняття мораторію на продаж землі позбавить українських селян роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив лідер Європейської партії України, народний депутат України Микола КАТЕРИНЧУК.

Він наголосив, що багато іноземних держав уже передбачають витрати на придбання землі в Україні. Зокрема, за словами М.КАТЕРИНЧУКА, Китай передбачає до 10 млрд. дол. на придбання земельних ділянок у нашій країні.

«В умовах активного продажу землі українці працювати на цій землі не будуть. Будуть привезені китайці. Ми втратимо стратегічне – землю. Нам не треба знімати мораторій», - підкреслив М.КАТЕРИНЧУК.

Депутат підкреслив, що в нинішніх умовах доцільно говорити тільки про довгострокову оренду, а не продаж землі. На його думку, інвестор, який може вкладати гроші в українське сільськогосподарське виробництво, «повинен бути підконтрольний громаді».