Катеринчук вважає, що справа із закриттям телеканалів погано закінчиться

Харків. 10 листопада. УНІАН. Закриття харківських телеканалів загрожує існуванню свободи слова в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив лідер Європейської партії України, народний депутат України Микола КАТЕРИНЧУК.

Він наголосив, що на сьогодні не знайдено жодної юридичної підстави для недопущенні до ефіру харківських телекомпаній «Фора» та «Право А/ТВК», відтак «підстави для закриття надумані».

«Юридично взагалі немає жодних підстав для закриття. Це політична розправа над телеканалами, це загроза існування свободи слова і це недолуга політика мера і губернатора, які просто сприяли цьому процесу», - наголосив він.

М.КАТЕРИНЧУК підкреслив, що Європейська партія України готова надавати юридичну та політичну підтримку закритим харківським телеканалам для відновлення мовлення.

«Це погано закінчиться перш за все для влади. Ми готові на всіх рівнях, юридичному і політичному, захищати права трудового колективу. І, якщо ці колективи вважають за потрібно використовувати наш потенціал, ми готові до такої співпраці і будемо робити це професійно», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня харківська телекомпанія АТН звернулася з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. У листі колектив каналу заявив, що влада Харкова знищує незалежні ЗМІ.

Як зазначається в листі, 22 липня 2011 року провайдер, який здійснював доставку телевізійного сигналу АТН на передавач, без пояснення причин в односторонньому порядку розірвав договір. 28 липня АТН подала документи в обласну СЕС на отримання санітарного паспорту для здійснення радіорелейної передачі сигналу, а вже 1 серпня в АТН прийшла перевірка міської СЕС на предмет наявності в АТН цього санітарного паспорта.

За результатами цієї перевірки головний санітарний лікар Харкова Ірина ЗУБКОВА винесла постанову про припинення роботи станції у зв’язку з відсутністю санітарного паспорта. Таким чином, телекомпанія позбавлена можливості мовити з 6 серпня.Крім того, зазначається в листі, «проблеми у АТН несподівано виникли» з харківськими провайдерами «Датагруп» і «Велтон. Телеком».

Стурбованість ситуацією висловила і Незалежна медіапрофспілка України, яка не виключила, що АТН «закрито через невдоволення цими засобами масової інформації з боку Геннадія КЕРНЕСА, оскільки він неодноразово публічно висловлював обурення критикою його діяльності у програмах телекомпаній».

У свою чергу, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС неодноразово відкидав звинувачення в причетності до припинення мовлення телеканалів «Фора», «А/ТВК» та телекомпанії АТН.

На початку жовтня ц.р. прес-служба Президента України поінформувала, що на засіданні Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану дотримання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів заступник генерального прокурора Віктор ЗАНФІРОВ повідомив, що харківську телекомпанію АТН було відключено від ефіру через неврегульовані проблеми із санітарно-епідеміологічною службою Харкова.