Поляки обурені новою формою збірної на Євро-2012

Харків. 11 листопада. УНІАН. Більшість польських громадян обурені відсутністю на презентованій цього тижня новій формі національної збірної Польщі з футболу, в якій команда також виступатиме на Євро-2012, традиційного державного гербу ”Орла”.

Як передає кореспондент УНІАН, поляки публічно та на інтернет-форумах гостро критикують за це рішення Федерацію футболу Польщі (PZPN), яка затверджувала вигляд нової форми разом із спонсором - фірмою Nike.

”Відсутність герба на футболках - це саботаж та профанація. Не знаю, як можна було змінити орла на логотип інституції, яку найбільше ненавидять у Польщі”, - сказав в ефірі TVN24 легенда польського футболу та нинішній депутат Сейму Ян ТОМАШЕВСЬКИЙ.

Він заявив, що його обурення з приводу того, що новий символ Федерації футболу замінив польський державний герб, розділяють усі представники польського парламенту.

”Усі молоді спортсмени хочуть виступати з гербом. Це був символ думки, що коли одягається футболка, то гравець викладається більше”, - додав він.



Присутній на програмі секретар PZPN Здіслав КРЕНЦІНА пояснив це рішення необхідністю заробляти кошти на утримання Федерації, назвавши продаж місць на логотипи ”єдиним джерелом” доходів.

”Ми повинні себе прогодувати. А вболівальник, стороння особа, не може вирішувати, що для нас добре, а що погано”, - сказав він.

Прес-секретар PZPN Агнєшка ОЛЕЙКОВСЬКА відмовилась уточнити кореспонденту УНІАН, скільки Федерація заробить за розміщення логотипу фірми Nike, який буде на формі національної збірної щонайменше найближчі 2 роки, пояснивши це комерційною таємницею.

Вона також відзначила, що державний герб на формі національних збірних мають лише 6 команд із 52, котрі зараз беруть участь у міжнародних футбольних турнірах, зауваживши, що в логотипі федерації є орел.

”Ми вирішили, що найголовніші елементи, це національні кольори, орел та м’яч, та усі вони мають бути включені в логотип PZPN, і так було запроектовано”, - сказала вона, додавши, що більшість уболівальників позитивно оцінили новий логотип Федерації.

Низка оглядачів у польських ЗМІ заявили, що вболівальники можуть відмовитися від купівлі нових футболок через відсутність на них державного герба, що призведе до більших фінансових втрат PZPN, ніж заробіток за логотип на новій формі.

Крім логотипів польської Федерації футболу та фірми Nike, на формі у червоно-білих барвах є теж логотип Euro-2012, який наступного року пройде в Польщі та в Україні.