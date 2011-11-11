Внаслідок пожежі загинув чоловік
10:01, 11 листопада 2011Харьків
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Причини заграяння встановлюються
Харків. 11 листопада. УНІАН. У Харкові внаслідок пожежі, загинув чоловік.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося в четвер у Московському районі міста на вулиці Гв. Широнінців,44 в квартирі на 8-му поверсі 9-поверхового житлового будинку.
Пожежу помітили сусіди та викликали рятувальників. Вогнем були охоплені домашні речі на кухні. Внаслідок пожежі господар домоволодіння, чоловік 1956 року народження, отримав опіки, від яких помер у лікарні.
Причина пожежі та збитки нанесені вогнем встановлюються.
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