Харків. 11 листопада. УНІАН. У Харкові внаслідок пожежі, загинув чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося в четвер у Московському районі міста на вулиці Гв. Широнінців,44 в квартирі на 8-му поверсі 9-поверхового житлового будинку.

Пожежу помітили сусіди та викликали рятувальників. Вогнем були охоплені домашні речі на кухні. Внаслідок пожежі господар домоволодіння, чоловік 1956 року народження, отримав опіки, від яких помер у лікарні.

Причина пожежі та збитки нанесені вогнем встановлюються.