ДТП в Ізюмському районі: 8 постраждалих

Харків. 11 листопада. УНІАН. У Ізюмському районі Харківської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало 8 пасажирів мікроавтобусу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Міністерства внутрішніх справ України, аварія сталася 10 листопада близько 4.35 на 607 кілометрі автодороги Київ – Харків – Довжанський.

Водій автомобіля «Volkswagenlt35» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив перевертання автомобіля в кювет. Внаслідок ДТП восьмеро пасажирів мікроавтобусу отримали тілесні ушкодження та були доправвлені до лікарні Ізюму. Триває слідство.