У Харкові новий начальник СБУ

Указ Януковича

Харків. 11 листопада. УНІАН. Начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області призначено Володимира ВИШНЕВСЬКОГО. Як передає кореспондент УНІАН, відповідний указ Віктора ЯНУКОВИЧА розміщено на офіційному сайті Президента. Попереднім указом Президент звільнив з цієї посади Олександра ПОЛКОВНИЧЕНКА, який обіймав цю посаду з березня 2010 року.

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