У Харкові новий начальник СБУ
14:52, 11 листопада 2011Харьків
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Указ Януковича
Харків. 11 листопада. УНІАН. Начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області призначено Володимира ВИШНЕВСЬКОГО.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідний указ Віктора ЯНУКОВИЧА розміщено на офіційному сайті Президента.
Попереднім указом Президент звільнив з цієї посади Олександра ПОЛКОВНИЧЕНКА, який обіймав цю посаду з березня 2010 року.
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