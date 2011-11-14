Загинув суддя Харківського райсуду
08:27, 14 листопада 2011Харьків
0 0
ДТП на автошляху
Харків. 14 листопада. УНІАН. В дорожньо-транспортій пригоді загинув один із суддів Харківського районного суду.
Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, аварія сталася 11 листопада о 23.00 на автошляху Кїїв – Харків – Довжанськ
Автомобіль «Daewoo Lanos», за кермом якого перебував суддя (55 року народження), виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою «Volvo».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter