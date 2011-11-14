У Харкові в 16-поверхівці горіла квартира

10:05, 14 листопада 2011
Харьків
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Врятовано 14 людей

Харків. 14 листопада. УНІАН. У Харкові під час пожежі у 16-поверховому житловому будинку врятовано 14 людей.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управління МНС України в Харківській області, пожежа в однокімнатній квартирі на 11-му поверсі зазначеного будинку по вулиці Грицевця сталася 13 листопада близько 11.15.

На гасіння пожежі прибули 3 відділення МНС та 1 автодрабина. Площа пожежі становила 33 квадратних метри: палали домашні речі на кухні та у кімнаті квартири. Через густий чорний дим, який розповсюдився на верхні поверхи будівлі, рятівникам довелося працювати у протигазах.

З квартири, у якій сталася пожежа, рятувальники вивели жінку 1937 року народження. Із верхніх поверхів  було врятовано ще 13 осіб. Пожежа була ліквідована об 11.52.

Причина та сума заподіяних збитків встановлюється.

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