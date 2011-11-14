Добкін узяв під особистий контроль видачу земельних актів

Харків. 14 листопада. УНІАН. Видача земельних актів знаходиться на особистому контролі керівника області Михайла ДОБКІНА.

Про це повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації.

«У системі видачі земельних актів була створена високо корумпована система. Вона, ганяючи людей по колу, змушувала їх платити або в десять разів більше вартості акту, або взагалі ніхто нічого не отримував. Обсяг коштів, який обертався навколо організації видачі актів на землю, був величезним. Зламати цю систему за один день чи місяць важко. Тому зараз видача актів фактично відбувається в ручному режимі. Це робиться для того, щоб прискорити процес», - сказав у ході зустрічі з населенням Зачепилівського району М.ДОБКІН.

За його словами, приїжджаючи в той чи інший район області, дізнаючись про існуючі проблеми з питань видачі державних актів на право власності на земельну ділянку, голова Харківської облдержадміністрації ставить терміни видачі актів та призначає відповідальних за це осіб. Якщо до визначеного терміну питання не вирішується, проводяться певні заходи.

М.ДОБКІН також повідомив, що останньому на засіданні обласної міжвідомчої робочої групи з питань раціонального та ефективного використання земель та запобігання порушенням земельного законодавства були затверджені єдині стандарти та вимоги до тих, хто займається оформленням документів.