На Харківщині до 2015 року збудують ще 5 елеваторів - Алексейчук

Харків. 14 листопада. УНІАН. У Харківській області до 2015 року планується збудувати 5 елеваторів місткістю по 100 тис. тонн кожен.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Віталій АЛЕКСЕЙЧУК.

Він зазначив, що на сьогодні в області, окрім власних сховищ агропідприємств, є елеватори для зберігання 2,4 млн. тонн зерна. Цих площ, при планах до 2015 року збільшити урожай понад 4 млн. тонн, не вистачить для зберігання врожаю.

В.АЛЕКСЕЙЧУК підкреслив, що роботи планується розпочати вже 2012 року.

Довідка УНІАН, у 2011 році в Харківській області урожай зернових перевищив 3,5 млн. тонн.

