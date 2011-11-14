На Харківщині до 2015 року збудують ще 5 елеваторів - Алексейчук
14:52, 14 листопада 2011Харьків
0 0
Бо ніде буде зберігати 4 млн. тонн врожаю
Харків. 14 листопада. УНІАН. У Харківській області до 2015 року планується збудувати 5 елеваторів місткістю по 100 тис. тонн кожен.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Віталій АЛЕКСЕЙЧУК.
Він зазначив, що на сьогодні в області, окрім власних сховищ агропідприємств, є елеватори для зберігання 2,4 млн. тонн зерна. Цих площ, при планах до 2015 року збільшити урожай понад 4 млн. тонн, не вистачить для зберігання врожаю.
В.АЛЕКСЕЙЧУК підкреслив, що роботи планується розпочати вже 2012 року.
Довідка УНІАН, у 2011 році в Харківській області урожай зернових перевищив 3,5 млн. тонн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter